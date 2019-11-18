У Греції велелюдно відзначили річницю повстання студентів, десятки затриманих

У Греції в неділю відзначення 46-річниці повстання студентів проти тогочасної військової диктатури відбулось на тлі арештів, проте серйозних заворушень анархістів та інших лівих радикалів, які традиційно відбуваються в цей день, вдалося уникнути.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Понад 20 тисяч людей здійснили традиційний марш від Національного технічного університету Афін, місця повстання 1973 року, до посольства США в неділю.

Поліція заявила, що в мітингу Комуністичної партії взяли участь близько 10 тисяч людей. Ще тисяча осіб пройшли маршем разом із колишньою керівною лівою партією "Сиріза". Обидва марші відбулися окремо від основного, у якому пройшли понад 10 тисяч осіб.

Поліція повідомила, що затримала 28 людей у ​​сутичках після маршу, переважно в мікрорайоні Екзархія біля університету, відомому як притулок анархістів. Згодом правоохоронці затримали ще 13 осіб. Понад 5 тисяч офіцерів поліції було розгорнуто, щоб запобігти заворушенням у районі.

Хоча масового насильства вдалося уникнути, були повідомлення про застосування сили з боку поліції, зокрема - від репортера новинного сайту. Він повідомив, що спецпризначенці напали на нього, коли він знімав, як ті переслідують протестувальників.

Сутички з поліцією відбулися у північному місті Салоніки - після маршів, у яких взяли участь майже 10 тисяч осіб.

У Салоніках протестувальники підпалили транспортні засоби. Поліція заявила, що затримала там 14 людей та 17 у двох інших грецьких містах.