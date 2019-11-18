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Грузия: протестующие не пустили депутатов в парламент

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Грузия: протестующие не пустили депутатов в парламент

Понедельник, 18 ноября 2019, 12:10

Участники акции протеста оппозиции, которые со вчерашнего вечера пикетируют все четыре входа в парламент Грузии, не пропустили в законодательный орган уже трех депутатов от партии власти "Грузинская мечта".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Протестующие встретили этот момент возгласами "предатель", "раб", свистом и криками. Их призвали покинуть парламентское большинство из-за того, что "Грузинская мечта" провалила голосование по конституционным изменениям, связанным с избирательной реформой и не выполнила свое обещание провести в 2020 году пропорциональные выборы.

В парламент депутаты так и не попали. Сотрудникам полиции пришлось сопровождать их к автомобилям.

Представитель объединенной оппозиции, лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе призвал депутатов не приходить в парламент.

"Призываю всех членов парламента воздержаться от прихода в парламент, чтобы избежать лишних эксцессов. Члены парламента настолько раздражают общественность, что лучше им не приходить в законодательный орган", - заявил Вашадзе журналистам.

Напомним, главные требования участников протестов, начавшихся на прошлой неделе, - это проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.

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