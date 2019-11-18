В Тбилиси начался разгон протестующих из-под здания парламента

Грузинский спецназ начал вытеснять людей, которые заблокировали входы в парламент Грузии в Тбилиси.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

Правоохранители задержали нескольких человек под парламентом, сообщается о 10 задержанных. Силовики также начали освобождать заблокированную улицу Руставели.

Представитель Министерства внутренних дел дал организаторам митинга 30 минут, чтобы освободить территорию у здания парламента, после чего спецназ начал зачистку территории возле парламента от протестующих.

Полиция применяет водометы.

В связи с пикетированием парламента заседания сегодня, 18 ноября, вероятно, уже не будет. Члены большинства не пришли в парламент, а трех депутатов, которые прибыли на место, не впустили в здание законодательного органа.

Напомним, главные требования протеста, начавшегося на прошлой неделе, - это проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.