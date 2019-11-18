Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Тбилиси начался разгон протестующих из-под здания парламента

Кремль подтвердил дату "нормандской встречи"

МИД Украины протестует в связи с призывами Венгерского постоянного совета

Снег и паводки в Австрии: разрушенные дома, отрезанные села






В Тбилиси начался разгон протестующих из-под здания парламента

Понедельник, 18 ноября 2019, 15:35

Грузинский спецназ начал вытеснять людей, которые заблокировали входы в парламент Грузии в Тбилиси.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

Правоохранители задержали нескольких человек под парламентом, сообщается о 10 задержанных. Силовики также начали освобождать заблокированную улицу Руставели.

Представитель Министерства внутренних дел дал организаторам митинга 30 минут, чтобы освободить территорию у здания парламента, после чего спецназ начал зачистку территории возле парламента от протестующих.

Полиция применяет водометы.

 
 
 

В связи с пикетированием парламента заседания сегодня, 18 ноября, вероятно, уже не будет. Члены большинства не пришли в парламент, а трех депутатов, которые прибыли на место, не впустили в здание законодательного органа.

Напомним, главные требования протеста, начавшегося на прошлой неделе, - это проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия
powered by lun.ua