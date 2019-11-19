Посол США уточнил свои показания: у Зеленского не считают, что конфликт с РФ начал Порошенко

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор назвал выдумками сообщения украинских медиа о том, что якобы члены команды президента Владимира Зеленского сочувствуют России или считают, что конфликт начал бывший президент Петр Порошенко.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба посольства США в Украине, сообщает "Европейская правда".

"В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся измышления, будто члены команды президента сочувствуют России или считают, что конфликт начал бывший президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно несет ответственность Россия", - заявил Тейлор.

Он поздравил Зеленского и его внешнеполитическую команду с "последними достижениями".

"Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщение о грядущем саммите в Нормандском формате и надеемся на дальнейшее продвижение в достижении мира", - сказал дипломат.

"Конечно, всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия. Мы не должны слушать российскую дезинформацию", - отметил он.

"Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении Украины к миру", - добавил Тейлор.

Напомним, как стало известно из публикации закрытых показаний Тейлора перед Конгрессом, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намекал представителям Офиса президента о том, чтобы они отказались от идеи уголовного преследования бывшего президента Петра Порошенко.

Тейлор рассказал о встрече, которую он и Волкер провели 14 сентября с советником президента Зеленского Андреем Ермаком и внештатным советником Игорем Новиковым, на которой Волкер "намекнул, что было бы неплохо не преследовать экс-президента Порошенко".

По его словам, после этого Ермак и Новиков достали свои мобильные телефоны и показали фотографии своих родственников, на которых были брат и двоюродный брат, которые были убиты или ранены в Донбассе.

"Они показали это Курту и мне, сказав: в этом виноват Порошенко", - отметил посол.