Посол США уточнив свої свідчення: у Зеленського не вважають, що конфлікт з РФ почав Порошенко

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор назвав вигадками повідомлення українських медіа про те, що начебто члени команди президента Володимира Зеленського співчувають Росії або вважають, що конфлікт розпочав колишній президент Петро Порошенко.

Відповідну заяву поширила пресслужба посольства США в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ містяться вигадки, що начебто члени команди президента співчувають Росії або вважають, що розпочав конфлікт колишній президент Петро Порошенко. За конфлікт однозначно відповідає Росія", - заявив Тейлор.

Він привітав Зеленського та його зовнішньополітичну команду з "останніми здобутками".

"Успішне повернення додому моряків й інших політичних в’язнів; розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському; і, щойно, забезпечення повернення українських кораблів, які були незаконно захоплені Росією, є конкретними досягненнями на шляху до миру, і всі українці мають підстави цим пишатися. Ми також вітаємо повідомлення про прийдешній саміт у Нормандському форматі та сподіваємось на подальший поступ у досягненні миру", - сказав дипломат.

"Звісно, завжди є ті, хто прагне поділити Україну, особливо Росія. Ми не повинні слухати російську дезінформацію", - зазначив він.

"Сполучені Штати твердо стоять на боці України в її боротьбі проти російської агресії та у прагненні України до миру", - додав Тейлор.

Нагадаємо, як стало відомо із публікації закритих свідчень Тейлора перед Конгресом, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер натякав представникам Офісу президента про те, щоб вони відмовилися від ідеї кримінального переслідування колишнього президента Петра Порошенка.

Тейлор розповів про зустріч, яку він та Волкер мали 14 вересня із радником президента Зеленського Андрієм Єрмаком та позаштатним радником Ігорем Новіковим, на якій Волкер "натякнув, що було б непогано не переслідувати експрезидента Порошенка".

За його словами, після цього Єрмак та Новіков дістали свої мобільні телефони та показали фотографії своїх родичів, на яких були брат і двоюрідний брат, які були вбиті чи поранені на Донбасі.

"Вони показали це Курту і мені, сказавши: Порошенко у цьому винний", - зазначив посол.