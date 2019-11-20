Трамп ответил на показания Сондленда: я его не знаю, а от Украины ничего не хотел

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не требовал от Украины и отметил, что не очень хорошо знает посол в ЕС Гордона Сондленда, дававшего сегодня против него показания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Трамп обратился к журналистам перед Белым домом. Он не отвечал на вопросы, а вместо этого читал отрывки из показаний Сондленда и свое письменное заявление из блокнота.

"Что вы хотите от Украины?" - он спрашивает меня. Я продолжаю слышать все эти разные идеи и теории. Это - посол Сондленд говорит со мной…Чего вы хотите, чего вы хотите? Это был очень короткий и резкий разговор, который у него был со мной", - сказал Трамп.

"Он продолжает, "чего вы хотите?". Вот мой ответ. Готовы? У вас есть камера? "Я ничего не хочу. Это то, что я хочу от Украины". "Я ничего не хочу". Я сказал это дважды!", - добавил он.

Президент США также заявил, что на самом деле он не очень хорошо знает Сондленда: "Я не очень хорошо его знаю. Хотя, похоже, он хороший парень".

Сондленд сегодня заявил о прямом указании президента Дональда Трампа работать с его адвокатом Руди Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена.