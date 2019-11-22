Украина отменила бесплатные долгосрочные визы для эстонцев

Правительство Украины решило больше не выдавать бесплатные долгосрочные визы эстонским гражданам в ответ на аналогичное решение Эстонии в отношении украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В июле 2018 года украинский Кабмин принял распоряжение, согласно которому решил ввести бесплатное оформление гражданам Эстонии долгосрочных виз для въезда в Украину.

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Это было ответом на аналогичное решение эстонской стороны - чтобы соблюсти принцип взаимности в отношениях между Украиной и Эстонией в сфере оформления виз, пояснили в правительстве.

На днях, 15 ноября этого года, правительство признало недействительным прошлогоднее распоряжение. Это произошло после того, как в сентябре правительство Эстонии решило отменить свое решение от 2010 года о выдаче бесплатных долгосрочных виз для украинцев.

Эстонское правительство пояснило: поскольку примерно 90% граждан Украины подают документы на получение визы для длительного пребывания для работы в Эстонии, поддерживать льготное отношение к гражданам Украины уже неоправданно. Приказ вступил в силу 1 ноября.

При этом эстонское правительство отметило, что Украина остается важным партнером для Эстонии в Восточной Европе.

Аналогичное решение правительство Эстонии решило принять и в отношении граждан Беларуси.