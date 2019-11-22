Україна скасувала безкоштовні довгострокові візи для естонців

Уряд України вирішив більше не видавати безкоштовні довгострокові візи естонським громадянам у відповідь на аналогічне рішення Естонії щодо українців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У липні 2018 року український Кабмін ухвалив розпорядження, за яким вирішив запровадити безоплатне оформлення громадянам Естонії довгострокових віз для в’їзду в Україну.

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Це було відповіддю на аналогічне рішення естонської сторони — щоб дотриматися принципу взаємності у відносинах між Україною та Естонією у сфері оформлення віз, пояснили в уряді.

Та днями, 15 листопада цього року, уряд визнав недійсним минулорічне розпорядження. Це сталось після того, як у вересні уряд Естонії вирішив скасувати своє рішення від 2010 року про видачу безкоштовних довгострокових віз для українців.

Естонський уряд пояснив: оскільки приблизно 90% громадян України подають документи на отримання візи для довготривалого перебування для роботи в Естонії, підтримувати пільгове ставлення до громадян України вже не виправдано. Наказ набув чинності 1 листопада.

При цьому естонський уряд зазначив, що Україна залишається важливим партнером для Естонії у Східній Європі.

Аналогічне рішення уряд Естонії вирішив ухвалити і щодо громадян Білорусі.