Европейская миссия по наблюдению за Персидским заливом разместится в ОАЭ

Европейская морская миссия по наблюдению за водами Персидского залива разместится на французской военно-морской базе в ОАЭ.

Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В Персидском заливе с мая обострилась напряженностьпосле череды нападений на нефтяные танкеры, в которых США и их союзники обвинили Тегеран. Иран отрицает обвинения.

Иран, однако, признал, что сбил американский беспилотник в июне за то, что якобы пролетал над его территориальными водами. Вашингтон настаивал на том, что самолет находился в международном воздушном пространстве.

"Мы официально договорились о том, что командный центр европейской инициативы по наблюдению за морем будет находиться на территории ОАЭ", - заявила Парли.

Миссией будут руководить 10-15 сотрудников, размещенных на французской военно-морской базе в Абу-Даби, которые будут "способствовать обеспечению максимально возможной безопасности морского судоходства в Персидском заливе".

Парли не назвала страны, которые будут участвовать в миссии, заявив, что некоторые все еще ждут, пока их парламенты ратифицируют свое участие в этой инициативе.