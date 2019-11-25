Європейська місія зі спостереження за Перською затокою розміститься в ОАЕ

Європейська морська місія зі спостереження за водами Перської затоки розміститься на французькій військово-морській базі в ОАЕ.

Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У Перській затоці з травня загострилася напруженість після низки нападів на нафтові танкери, в яких США і їх союзники звинуватили Тегеран. Іран заперечує звинувачення.

Іран, однак, визнав, що збив американський безпілотник в червні за те, що нібито пролітав над його територіальними водами. Вашингтон наполягав на тому, що літак знаходився в міжнародному повітряному просторі.

"Ми офіційно домовилися про те, що командний центр європейської ініціативи зі спостереження за морем буде перебувати на території ОАЕ", - заявила Парлі.

Місією керуватимуть 10-15 співробітників, розміщених на французькій військово-морській базі в Абу-Дабі, які будуть "сприяти забезпеченню максимально можливої ​​безпеки морського судноплавства в Перській затоці".

Парлі не назвала країни, які братимуть участь в місії, заявивши, що деякі все ще чекають, поки їх парламенти ратифікують свою участь у цій ініціативі.