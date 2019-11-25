Под парламентом Грузии мобилизуются демонстранты и силовики

Протестующие собираются перед парламентом Грузии. Митинг начнется в 19:00 по местному времени при участии представителей оппозиционных политических партий. Граждане также приехали из регионов для участия в акции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на IPN.

Гражданские активисты, граждане и политические партии протестуют против принятия законопроекта, который разрабатывается парламентом для проведения парламентских выборов 2020 года, и требуют, чтобы выборы проходили по пропорциональной системе.

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Как рассказал один из организаторов митинга Нодар Рухадзе, планируется перекрыть движение по проспекту Руставели и пикетировать здание парламента.

Правоохранители также мобилизуются возле парламента. Сейчас на проспекте Руставели дорожное движение открыто.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты, поскольку парламент провалил голосование за изменение избирательной системы.

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