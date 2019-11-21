Грузия: курс лари приблизился к историческому минимуму

После очередного падения курса лари премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал Национальный банк использовать все имеющиеся инструменты для стабилизации цен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Годовой уровень инфляции в октябре составил 6,9%, вместо прогнозируемых 3%, а цены на продовольствие выросли уже на 13,5%, говорится в сообщении. Эксперты связывают рост цен с обесцениванием национальной валюты. За полгода лари относительно доллара обесценился примерно на 10%.

21 ноября курс грузинской национальной валюты приблизился к историческому минимуму, сложив 2,9776 лари за доллар.

"Хочу призвать Национальный банк активно использовать все имеющиеся инструменты для стабилизации цен и обеспечения инфляционного таргетирования (режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого - ценовая стабильность. - Ред.)", - заявил Гахария на заседании правительства.

Он также поручил министру финансов рассмотреть и на предстоящем заседании правительства предоставить информацию о возможности снижения предела получения кредита в иностранной валюте с 200 тыс. лари до 100 тыс.

Курс грузинской национальной валюты в июле достиг рекордно низкой отметки в 2,97 лари за доллар.

Нацбанк заявлял, что курс упал на фоне шоков, связанных с туризмом и негативными ожиданиями, несмотря на положительную внутреннюю и внешнюю макроэкономическую динамику.

Как известно, после июньских протестов в Тбилиси власти РФ, ссылаясь на необходимость защиты российских туристов, с 8 июля запретила прямые полеты в Грузию. Российским туроператорам запретили продажу путевок, а правительства поручили эвакуировать россиян на родину.