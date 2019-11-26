Премьер Болгарии после встречи с Трампом заявил, что готов принять координационный центр НАТО

Болгария готова принять на своей территории координационный центр НАТО для улучшения безопасности в Черном море.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNT.bg.

"Черное море должно быть в безопасности, но, как я говорил, надо различать координационный центр, флот и военную базу. Я всегда говорил - необходимо как можно больше учений, чтобы наша сила сдерживания была понятной для всех. Координационный центр означает, например, что штаб командования находится в Румынии, центр координации - в Варне, это удобно логистически", - сказал Борисов.

Отметим, что перед вылетом в Вашингтон Борисов категорически заявлял, что Болгария не согласится на размещение военно-морской базы НАТО на своей территории.

Борисов упоминал свою встречу в Софии с президентом Румынии в 2016 году, когда он решительно выступил против идеи создать совместную Черноморскую флотилию Болгарии, Румынии и Турции и даже отказался подписывать документы, подготовленные румынской стороной.