Болгария не позволит размещение военно-морской базы НАТО – премьер

Болгария не согласится на размещение военно-морской базы НАТО на своей территории.

Об этом заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Maritime.bg.

Борисов сегодня отправился в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

"Американцы очень хорошо знают мое отношение к этому вопросу и вряд ли будут поднимать его во время наших переговоров с Трампом", - сказал Борисов.

Болгарский премьер подчеркнул, что не произошло никаких изменений в его позиции по Черному морю, которое должно оставаться местом для "парусников, туризма и мира", как он сказал два года назад.

Борисов вспомнил свою встречу в Софии с президентом Румынии в 2016 году, когда он решительно выступил против идеи создать совместной Черноморской флотилии Болгарии, Румынии и Турции и даже отказался подписывать документы, подготовленные румынской стороной.

Более того, болгарский премьер рассказал, как тогдашний министр обороны Николай Ненчев и президент Росен Плевнелиев на одной из очередных встреч министров обороны НАТО в 2016 году договорились о создании в Болгарии военно-морской базы, о чем он не был заранее уведомлен.