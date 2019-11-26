Зеленский о предложении Коломойского развернуться к РФ: украинцы выбрали евроинтеграцию

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что не собирается менять евроинтеграционный курс, и не будет возвращаться к налаживанию отношений с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Таллинне на пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Господин Коломойский не является президентом Украины, он гражданин Украины. Но большинство граждан Украины избрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам пойти. С Россией у нас очень сложная ситуация. Мы начали диалог, который будет продолжаться на "нормандской встрече" четырех лидеров ", - сказал Зеленский.

На прошлой неделе в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, который настаивает на антикоррупционных реформах, раздражающих укоренившиеся бизнес-интересы в Украине.

"Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - сказал он.