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Зеленський про пропозицію Коломойського розвернутися до РФ: українці обрали євроінтеграцію

Вівторок, 26 листопада 2019, 12:39

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що не збирається змінювати євроінтеграційний курс і повертатися до налагодження відносин з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Таллінні на пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

"Пан Коломойський не є президентом України, він громадянин України. Але більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на Євросоюз. Тому саме народ України обирає, куди нам піти. З Росією у нас дуже складна ситуація. Ми почали діалог, який буде тривати на "нормандській зустрічі" чотирьох лідерів", - сказав Зеленський.

Минулого тижня в інтерв'ю The New York Times Коломойський заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією.

Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити від МВФ, який наполягає на антикорупційних реформах, що дратують вкорінені бізнес-інтереси в Україні.

"Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони із задоволенням дали б їх нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші ", - сказав він.

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Зеленський
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