США: новые свидетельства о задержке помощи Украине подрывают аргументы защиты

Американский бюджетный чиновник Марк Сэнди перекрыл один из аргументов Белого дома по замораживанию помощи Украине в размере 400 млн долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Марк Сэнди, служащий из Офиса управления и бюджета, заявил, что Белый дом не сообщал ведомству о замораживании помощи из-за беспокойства о вкладах других стран месяцами после того, как оно было предпринято.

Сэнди описал глубокое недовольство внутри Офиса после того, как было предпринято замораживание, в частности возникли вопросы относительно его законности и отставок чиновников, выразивших обеспокоенность по поводу этого шага.

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Чиновники Белого дома - в том числе исполняющий обязанности руководителя аппарата Мик Малвани - заявили, что одной из ключевых причин задержки помощи США Украине было то, что другие страны Европы не оказывали достаточной помощи Киеву.

Но Сэнди дал показания, что ему было дано такое объяснение только в сентябре, когда Белый дом впервые попросил Офис получить информацию о том, какую помощь оказывают другие страны, согласно стенограмме показаний за закрытыми дверями, обнародованной во вторник.

"Я помню в начале сентября электронное письмо, аргументировавшее задержку беспокойством президента о том, что другие страны не вносят деньги на Украину", - сказал Сэнди, добавив, что сообщение поступило примерно к 9 сентября, когда его попросили "собрать данные" о взносах.

Решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов было принято вечером 25 июля после разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, показали документы Офиса, которые были переданы в комитет Палаты представителей Конгресса США.