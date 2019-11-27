США: нові свідчення про затримку допомоги Україні підривають аргументи захисту

Американський бюджетний чиновник Марк Сенді перекрив один з аргументів Білого дому щодо замороження безпекової допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Марк Сенді, службовець з Офісу управління та бюджету, заявив, що Білий дім не повідомляв відомству про замороження допомоги через занепокоєння щодо внесків інших країн місяцями після того, як воно було здіснено.

Сенді описав глибоке невдоволення всередині Офісу після того, як було здіснено замороження, зокрема виникли питання щодо його законності та відставок чиновників, які висловили занепокоєння з приводу цього кроку.

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Чиновники Білого дому - в тому числі виконувач обов'язків керівника апарату Мік Малвані - заявили, що однією з ключових причин затримки допомоги США Україні було те, що інші країни Європи не надавали достатньої допомоги Києву.

Але Сенді засвідчив, що йому було дано таке пояснення лише у вересні, коли Білий дім вперше попросив Офіс отримати інформацію про те, яку допомогу надають інші країни, згідно зі стенограмою свідчень за закритими дверима, оприлюдненої у вівторок.

"Я пригадую на початку вересня електронний лист, який аргументував затримку занепокоєнням президента щодо того, що інші країни не вносять гроші на Україну", - сказав Сенді, додавши, що повідомлення надійшло десь до 9 вересня, коли його попросили "зібрати дані" про внески.

Рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів було прийнято ввечері 25 липня після розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським, показали документи Офісу, які передали в комітет Палати представників Конгресу США.