Британия проиграла бы России в случае конфликта в Восточной Европе - аналитики

Британские сухопутные войска "полностью проиграли бы" в случае конфликта с Россией в Восточной Европе.

Об этом говорится в исследование Королевского института объединенных служб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Аналитики считают, что британская армия, так же как и союзники НАТО, имеют "критический дефицит" артиллерии и боеприпасов. По их мнению, такие войска не смогут надежно удерживать оборонительные позиции.

Исследователи проанализировали военные возможности в "маловероятном сценарии интенсивного конфликта между НАТО и Россией", для участия в котором Великобритания отправит военные подразделения.

Из отчета следует, что силы потенциального противника превзойдут британцев. Эксперты заявили, что российские артиллерийские войска уже показали свою мощь, когда за считанные минуты уничтожили два украинских батальона в 2014 году.

Тогда как у Британии и других стран-членов НАТО "критическая нехватка артиллерийских единиц, боеприпасов и средств транспортировки".

Эксперты настаивают, что "омоложение и модернизация" британской наземной артиллерии является "актуальным и критически важным приоритетом".

Министерство обороны Великобритании с этим не согласилось и заявило, что страна тесно сотрудничает с НАТО и "хорошо подготовлена, чтобы взять на себя ведущую роль".

Исследование провели накануне встречи лидеров НАТО, которая состоится в Лондоне на следующей неделе. Великобритания вместе с другими членами НАТО разместила военные силы в Восточной Европе для сдерживания потенциальной российской агрессии после аннексии Крыма в 2014 году. В Эстонии дислоцируется около 800 британских военных.