Британія програла б Росії в разі конфлікту у Східній Європі - аналітики

Британські сухопутні війська "повністю програли б" у разі конфлікту з Росією у Східній Європі.

Про це йдеться у дослідження Королівського інституту об'єднаних служб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Аналітики вважають, що британська армія, так само, як і союзники НАТО, має "критичний дефіцит" артилерії та боєприпасів. На їхню думку, такі війська не зможуть надійно утримувати оборонні позиції.

Дослідники проаналізували військові можливості у "малоймовірному сценарії інтенсивного конфлікту між НАТО та Росією", для участі в якому Британія відправить військові підрозділи.

Зі звіту слідує, що сили потенційного противника перевершать британські. Експерти заявили, що російські артилерійські війська вже показали свою міць, коли за лічені хвилини знищили два українських батальйони у 2014 році.

Натомість у Британії та інших країн-членів НАТО є "критична нестача артилерійських одиниць, боєприпасів та засобів транспортування".

Експерти наполягають, що "омолодження та модернізація" британської наземної артилерії є "нагальним і критично важливим пріоритетом".

Міністерство оборони Британії з цим не погодилось і заявило, що країна тісно співпрацює з НАТО і "добре підготовлена, аби взяти на себе провідну роль".

Дослідження провели напередодні зустрічі лідерів НАТО, яке відбудеться в Лондоні наступного тижня. Британія разом з іншими членами НАТО розмістила військові сили у Східній Європі для стримування потенційної російської агресії після анексії Криму в 2014 році. В Естонії дислокується близько 800 британських військових.