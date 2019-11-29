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Во Франции протесты против "черной пятницы": заблокированы логистические центры Amazon

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Во Франции протесты против "черной пятницы": заблокированы логистические центры Amazon

Пятница, 29 ноября 2019, 11:17

Во Франции в "черную пятницу" проходят акции протеста климатических активистов против чрезмерного потребления возле логистических центров крупных компаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Активисты еще в четверг заблокировали доступ к логистическому центру американской компании Amazon в городе Бретиньи-сюр-Орж.

 

Они разложили тюки с соломой и старые холодильники, стиральные машины и плиты, чтобы не пустить десятки грузовиков на огромную площадку площадью 150 тысяч квадратных метров, недавно открытую в этом городе.

 

Сегодня они продолжают акции протеста и пытаются не пускать сотрудников центра на рабочие места. Активисты считают "Черную пятницу" символом чрезмерного потребления, поскольку из-за  больших скидок в этот день люди покупают вещи, даже если они им не нужны.

Они также развесили плакаты с призывом к Amazon остановить экспансию и перепроизводство. На место протеста была вызвана полиция, которая силой оттаскивала протестующих от въезда в логистический центр.

Активисты заявляют, что подобные акции запланированы сегодня в 17 французских городах.

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Франция
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