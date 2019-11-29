Во Франции протесты против "черной пятницы": заблокированы логистические центры Amazon
Во Франции в "черную пятницу" проходят акции протеста климатических активистов против чрезмерного потребления возле логистических центров крупных компаний.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.
Активисты еще в четверг заблокировали доступ к логистическому центру американской компании Amazon в городе Бретиньи-сюр-Орж.
Они разложили тюки с соломой и старые холодильники, стиральные машины и плиты, чтобы не пустить десятки грузовиков на огромную площадку площадью 150 тысяч квадратных метров, недавно открытую в этом городе.
Сегодня они продолжают акции протеста и пытаются не пускать сотрудников центра на рабочие места. Активисты считают "Черную пятницу" символом чрезмерного потребления, поскольку из-за больших скидок в этот день люди покупают вещи, даже если они им не нужны.
🔴[BLOCK FRIDAY]— Lyon Climat (@LyonClimat) November 29, 2019
Le délogement extrêmement violent par les forces de l'ordre des militant.e.s commence.
La police protège encore une fois le mauvais camp, celui de la surproduction, de la surconsommation : destructeur du climat et des emplois 😡😓#BlockFriday pic.twitter.com/PTBGehNGgC
Они также развесили плакаты с призывом к Amazon остановить экспансию и перепроизводство. На место протеста была вызвана полиция, которая силой оттаскивала протестующих от въезда в логистический центр.
Активисты заявляют, что подобные акции запланированы сегодня в 17 французских городах.