Во Франции протесты против "черной пятницы": заблокированы логистические центры Amazon

Во Франции в "черную пятницу" проходят акции протеста климатических активистов против чрезмерного потребления возле логистических центров крупных компаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Активисты еще в четверг заблокировали доступ к логистическому центру американской компании Amazon в городе Бретиньи-сюр-Орж.

Они разложили тюки с соломой и старые холодильники, стиральные машины и плиты, чтобы не пустить десятки грузовиков на огромную площадку площадью 150 тысяч квадратных метров, недавно открытую в этом городе.

Сегодня они продолжают акции протеста и пытаются не пускать сотрудников центра на рабочие места. Активисты считают "Черную пятницу" символом чрезмерного потребления, поскольку из-за больших скидок в этот день люди покупают вещи, даже если они им не нужны.

🔴[BLOCK FRIDAY]



Le délogement extrêmement violent par les forces de l'ordre des militant.e.s commence.



La police protège encore une fois le mauvais camp, celui de la surproduction, de la surconsommation : destructeur du climat et des emplois 😡😓#BlockFriday pic.twitter.com/PTBGehNGgC — Lyon Climat (@LyonClimat) November 29, 2019

Они также развесили плакаты с призывом к Amazon остановить экспансию и перепроизводство. На место протеста была вызвана полиция, которая силой оттаскивала протестующих от въезда в логистический центр.

Активисты заявляют, что подобные акции запланированы сегодня в 17 французских городах.