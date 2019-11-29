Столтенберг: страны НАТО объединены против агрессивных действий РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о единой позиции всех стран-членов альянса в отношении агрессивных действий РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы едины против агрессивных действий России. Каждый день самолеты НАТО патрулируют наше небо. Корабли НАТО охраняют наши моря, войска НАТО защищают наши границы. А ядерное сдерживание НАТО остается окончательной гарантией для Европы", - сказал Столтенберг.

По его словам, лидеры стран НАТО на встрече в Лондоне 3-4 декабря обсудят Россию и будущее контроля над вооружениями.

"Союзники по НАТО были едины в своем ответе на агрессивные действия России. Наш двусторонний подход к обороне и диалогу остается в силе, и мы продолжаем тесно координировать усилия. Мы согласились, что наш ответ на нарушение Россией Договора о РСМД будет оборонительным, взвешенным и скоординированным. И это будет важной частью нашей работы на ближайшие месяцы", - сказал генсек.

Ранее Столтенберг также сказал, что позиция президента Франции Эммануэля Макрона о том, что терроризм является главным угрозой, не мешает действиям Альянса по противодействию России.