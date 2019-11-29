Столтенберг: країни НАТО об'єднані проти агресивних дій РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про єдину позицію всіх країн-членів альянсу щодо агресивних дій РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі.

"Ми єдині проти агресивних дій Росії. Кожен день літаки НАТО патрулюють наше небо. Кораблі НАТО охороняють наші моря, війська НАТО захищають наші кордони. А ядерне стримування НАТО залишається остаточною гарантією для Європи", - сказав Столтенберг.

За його словами, лідери країн НАТО на зустрічі в Лондоні 3-4 грудня обговорять Росію і майбутнє контролю над озброєннями.

"Союзники по НАТО були єдині у своїй відповіді на агресивні дії Росії. Наш двосторонній підхід до оборони й діалогу залишається чинним, і ми продовжуємо тісно координувати зусилля. Ми погодилися, що наша відповідь на порушення Росією Договору про РСМД буде оборонною, зваженою і скоординованою. І це буде важливою частиною нашої роботи на найближчі місяці", - сказав генсек.

Раніше Столтенберг також сказав, що позиція президента Франції Еммануеля Макрона щодо того, що тероризм є головно загрозою, не заважає діям Альянсу щодо протидії Росії.