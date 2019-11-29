Премьер Мальты подаст в отставку из-за убийства журналистки - СМИ
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил соратникам, что планирует уйти в отставку в ближайшее время.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.
Его решение было ускорено политическим и правовым кризисом, вызванным расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галисии, сообщает газета.
По данным издания, Мускат публично объявит о своем решении после завершения расследования дела об убийстве журналистки.
Ожидается, что уже к январю в правительстве Мальты будет новый премьер.
Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.
Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской аферы по контрабанде дизтоплива.