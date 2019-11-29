Прем’єр Мальти подасть у відставку через вбивство журналістки – ЗМІ

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив соратникам, що планує піти у відставку найближчим часом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

Його рішення було прискорене політичною і правовою кризою, викликаною розслідуванням вбивства журналістки Дафни Каруани Галісії, повідомляє газета.

За даними видання, Мускат публічно оголосить про своє рішення після завершення розслідування справи про вбивство журналістки.

Очікується, що вже до січня в уряді Мальти буде новий прем’єр.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.