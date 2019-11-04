В Польше на месте разрушенного националистами украинского мемориала установили крест

На кладбище в польском селе Верхрата на месте разрушенного националистами украинского мемориала установили крест.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook написал польский активист Томаш Барт.

"Крест установлен сегодня на месте разрушенной могилы на кладбище в с. Верхрата (Польша)", - написал он.

"Мы не хотим, чтобы история повторялась. У поляков и украинцев она была трагической. Мы хотим строить настоящее и будущее на тех ценностях, которые всегда были нам близки", - цитирует Gazeta Wyborcza участников мероприятия в селе Верхрата.

Мемориал был разрушен в 2016 году. Ответственность за осквернение могилы взяли на себя радикальные националисты из организации "Лагерь великой Польши" (Oboz wielkiej Polski).

Каменный крест на кладбище в Верхрате был установлен в 1993 году на могиле 13 воинов УПА, а также гражданских умерших. Памятник имел легальный статус и охранялся в соответствии с международным соглашением между Украиной и Польшей.