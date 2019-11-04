У Польщі на місці зруйнованого націоналістами українського меморіалу встановили хрест

На цвинтарі у польському селі Верхрата на місці зруйнованого націоналістами українського меморіалу встановили хрест.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook написав польський активіст Томаш Барт.

"Хрест встановлений сьогодні на місці зруйнованої могили на цвинтарі в с. Верхрата (Польща)". - написав він.

"Ми не хочемо, щоб історія повторилася. У поляків і українців вона була трагічною. Ми хочемо будувати сучасне і майбутнє на тих цінностях, які завжди були нам близькі", - цитує Gazeta Wyborcza учасників заходу в селі Верхрата.

Меморіал був зруйнований в 2016 році. Відповідальність за плюндрування могили взяли на себе радикальні націоналісти з організації "Табір великої Польщі" (Oboz wielkiej Polski).

Кам’яний хрест на кладовищі у Верхраті було встановлено 1993 року на могилі 13 вояків УПА, а також цивільних померлих. Пам’ятник мав легальний статус і охоронявся згідно з міжнародною угодою між Україною та Польщею.