Правительство Германии увеличило субсидии на покупку электромобилей

Правительство Германии и автомобильная промышленность договорились увеличить общие субсидии для покупателей электромобилей и продолжить программу до 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно договору, потребительские субсидии на электромобили стоимостью менее 40 тыс. евро увеличатся до 6 тыс. евро с нынешних 4 тыс. евро. Покупатели гибридных авто в этом ценовом диапазоне получат субсидию в размере 4500 евро, сейчас субсидия составляет 3 тыс. евро.

Для электромобилей стоимостью более 40 тыс. евро субсидия увеличится на 25%. Скидки не предоставляются на авто стоимостью более 60 тыс. евро.

Промышленность и правительство равномерно распределят стоимость субсидий. Субсидии также будут продолжены с конца 2020 года до конца 2025 года.

Помимо вопроса субсидии стороны обсудили пути расширения инфраструктуры для электромобилей. В ближайшие годы в Германии должно быть построено 50 тыс. заправок для электромобилей, сейчас их насчитывается 21 тыс. Правительство инвестирует 3,5 млрд евро в расширение сети зарядных станций. 15 тыс. станций согласились профинансировать представители автоиндустрии.

Примечательно, что о субсидиях объявили в тот же день, когда автомобильный автогигант Volkswagen заявил о начале производства своего нового электрокара ID.3. Компания планирует выпускать 330 тыс. единиц ежегодно.