Уряд Німеччини збільшив субсидії на купівлю електромобілів

Уряд Німеччини та автомобільна промисловість домовилися збільшити спільні субсидії для покупців електромобілів та продовжити програму до 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Згідно з угодою, споживчі субсидії на електромобілі вартістю менше 40 тис. євро збільшаться до 6 тис. євро з нинішніх 4 тис. євро. Покупці гібридних авто у цьому ціновому діапазоні отримають субсидію в розмірі 4500 євро, зараз субсидія становить 3 тис. євро.

Для електромобілів вартістю понад 40 тис. євро субсидія збільшиться на 25%. Знижки не надаватимуться на авто вартістю понад 60 тис. євро.

Промисловість та уряд рівномірно розподілять вартість субсидій. Субсидії також будуть продовжені з кінця 2020 року до кінця 2025 року.

Окрім питання субсидії, сторони обговорили шляхи розширення інфраструктури для електромобілів. Найближчими роками в Німеччині має бути збудовано 50 тисяч заправок для електромобілів, зараз їх нараховується 21 тисяча. Уряд інвестує 3,5 млрд євро на розширення мережі зарядних станцій. 15 тисяч станцій погодилися профінансувати представники автоіндустрії.

Примітно, що рішення щодо субсидій оголосили в той же день, коли автомобільний автогігант Volkswagen заявив про початок виробництва свого нового електрокара ID.3. Компанія планує випускати 330 тисяч одиниць щороку.