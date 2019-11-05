Итальянцы знают английский хуже всех в ЕС

Италия занимает последнее место в ЕС по уровню владения английским языком среди граждан.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом свидетельствует Индекс владение английским языком (EPI) всемирной компании по изучению языков Education First.

Хотя итальянцы могут демонстрировать хорошие знания английского языка в некоторых туристических точках, новый международный рейтинг показывает, что страна в целом значительно отстает от многих соседних европейских государств.

Индекс отдал Нидерландам первое место в топ-100 стран, в которых английский не является национальным языком. Для определения уровня владения английским были проведены тестирования среди граждан каждой страны.

Италия расположилась на 36-м месте и уступила Испании в группе стран с умеренными знаниями, а также всем другим странам Евросоюза.

В Европе в целом самые плохие знания английского продемонстрировали граждане Беларуси, России, Украины, Албании, Грузии, Турции и Азербайджана.