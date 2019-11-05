Італійці знають англійську найгірше в ЄС

Італія посідає останнє місце в ЄС за рівнем володіння англійською мовою серед громадян.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це свідчить Індекс володіння англійською мовою (EPI) всесвітньої компанії з вивчення мов Education First.

Хоча італійці можуть демонструвати хороші знання англійської мови в деяких туристичних точках, новий міжнародний рейтинг показує, що країна в цілому значно відстає від багатьох сусідніх європейських країн.

Індекс віддав Нідерландам перше місце у топ-100 країн, в яких англійська не є національною мовою. Для визначення рівня володіння англійською мовою були проведені тестування серед громадян кожної країни.

Італія розташувалася на 36-му місці і поступилася Іспанії в групі країн з помірною компетенцією, а також всім іншим країнам Євросоюзу.

В Європі в цілому найгірші знання англійської продемонстрували громадяни Білорусі, Росії, України, Албанії, Грузії, Туреччини та Азербайджану.