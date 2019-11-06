Кипр начал процесс лишения гражданства 26 владельцев "золотых" паспортов

Власти Кипра начали процесс лишения гражданства 26 человек, которые получили его в обмен на инвестиции, после скандальных публикаций в СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Несколько ведущих изданий опубликовали информацию о владельцах паспортов, включая элиту Камбоджи и малайзийского беглеца от правосудия.

Расследование показало, что состоятельные родственники и союзники премьер-министра Камбоджи Хун Сена покупали иностранное гражданство, и восемь членов его близкого круга получили кипрские паспорта.

Министр внутренних дел Константинос Петридес не сообщил национальности и имена лиц, в отношении которых начался процесс отзыва.

Кипр открыл схему "гражданство за инвестиции" с 2013 года, согласно которому инвестиции минимум в 2 миллиона евро могут обеспечить паспорт страны ЕС и безвизовые путешествия по всему Евросоюзу. Она была пересмотрена несколько раз, и критерии теперь строже, говорят органы власти.

В начале этого года Еврокомиссия в отчете объявила, что Мальта, Кипр и Болгария являются единственными странами ЕС, которые продают гражданство. Другие страны предоставляют право постоянного проживания за инвестиции, так называемые "золотые визы".