Кіпр почав процес позбавлення громадянства 26 власників "золотих" паспортів

Влада Кіпру розпочала процес позбавлення громадянства 26 осіб, які отримали його в обмін на інвестиції, після скандальних публікацій у ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Кілька провідних видань опублікували інформацію про власників паспортів, включаючи еліту Камбоджі та малайзійського втікача від правосуддя.

Розслідування показало, що заможні родичі та союзники прем'єр-міністра Камбоджі Гун Сена купували іноземне громадянство, і вісім членів його внутрішнього кола отримали кіпрські паспорти.

Міністр внутрішніх справ Константінос Петридес не повідомив національності та імена осіб, щодо яких розпочався процес відкликання.

Кіпр має схему "громадянство за інвестиції" з 2013 року, згідно з якою інвестиції мінімум у 2 мільйони євро можуть забезпечити паспорт країни ЄС та безвізові подорожі по всьому Євросоюзу. Вона була переглянута кілька разів, і критерії тепер суворіші, кажуть органи влади.

На початку цього року Єврокомісія у звіті оголосила, що Мальта, Кіпр та Болгарія є єдиними країнами ЄС, які продають громадянство. Інші країни надають право постійного проживання за інвестиції, так звані "золоті візи".