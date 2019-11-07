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Меркель ответила Макрону на заявление о "смерти мозга" НАТО

Четверг, 7 ноября 2019, 17:52

Канцлер Германии Ангела Меркель не разделяет мнение французского президента Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации между Европой и США и односторонние действия Турции в Сирии.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала во время пресс-конференции с генсеком НАТО в Берлине.

"На мой взгляд, такая подлая атака не нужна, даже если у нас есть проблемы, и даже если нам все надо сплотиться", - сказала Ангела Меркель, назвав заявление Макрона "резким".

Меркель сказала, что у нее другой взгляд на вещи, чем у Эммануэля Макрона, и назвала Альянс "незаменимым для нас".

Напомним, в интервью журналу The Economist Эммануэль Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

Кроме того, он раскритиковал несогласованные агрессивные действия Турции "в области, где наши интересы поставлены на карту".

"То, что мы сейчас переживаем, - это смерть мозга НАТО", - сказал Макрон.

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Меркель Макрон
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