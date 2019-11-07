Польский антимонопольный орган объявит "Газпрому" "самый высокий штраф в своей истории"

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции по поводу своего решения по проекту "Северный поток-2" в пятницу в 12:00 по Киеву объявит самый "высокий штраф в своей истории".

Такой анонс ведомство сделало в приглашении для прессы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BiznesAlert.

Антимонопольный орган Польши в мае 2018 года инициировал антимонопольное расследование в отношении предполагаемого сговора ОАО "Газпром" и иностранных инвесторов при реализации проекта "Северный поток-2" (на основании "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK").

В соответствии с законодательством Польши президент UOKIK имеет право налагать штрафы (до 10% годового оборота соответствующего лица) на компании, которые, по его мнению, осуществляют концентрацию без получения согласия UOKIK.

Перед этим UOKiK выпустил против формирования консорциума "Северный поток-2" с учетом того, что сделка могла привести к ограничению конкуренции.

Как известно, газопровод строит дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. Среди партнеров - Engie из Швейцарии, а также четверо из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.