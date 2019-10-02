"Газпром": Северный поток-2 будет закончен за 4-5 недель

На завершение строительства Северного потока-2 нужно еще 4-5 недель.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство ТАСС, об этом сообщил журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели" глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все, поэтому у нас есть еще ноябрь - декабрь, это два месяца, восемь недель. Мы еще укладываемся", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько времени нужно "Газпрому" на завершение строительства .

"Если не получим (разрешение от Дании), мы обойдем через нейтральные воды", - сказал он, добавив, что прокладку все же целесообразно осуществлять ближе к Дании.

"Не могу сказать, будет ли критический момент (для сроков проекта). Газопровод будет в любом случае достроен. Мы закончим его", - резюмировал он.

Как сообщалось, судно Solitaire, которое прокладывает трубы Северного потока-2 по дну Балтийского моря, приближается к границе с Данией, которая является единственной страной, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода.

Консорциум Северный поток-2 ранее предупреждал, что из-за трудностей с Данией трубопровод может начать работу с опозданием в 8 месяцев, и это сделает проект дороже на 660 млн евро.

Если разрешение будет получено, согласно законодательству Дании Северному потоку-2 придется подождать еще месяц, прежде чем разрешение можно будет применять. За это время стороны смогут подать жалобу после принятия решения.