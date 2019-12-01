ИГИЛ взяла ответственность за теракт на Лондонском мосту

Террористическая организация "Исламское государство" утверждает, что теракт на Лондонском мосту, который произошел в пятницу, дело рук одного из ее бойцов.

Информацию об этом ИГИЛ распространила через свое новостное агентство Amaq, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

"Исламское государство" заявило, что Усман Хан, которій убил двух человек и еще нескольких ранил во время резни в пятницу, действовал от его имени. Однако группа не предоставила никаких доказательств своих слов.

В сообщении ИГИЛ заявила, что Хан "откликнулся на призывы атаковать граждан стран коалиции".

Хан был освобожден из тюрьмы условно-досрочно год назад после отбывания наказания за участие в заговоре о взрыве на Лондонской фондовой бирже. Он посещал конференцию о реабилитации заключенных, где и начал совершать нападение.

28-летнего юношу преследовали и задержали представители общественности, они были вооружены огнетушителем и полутораметровым бивнем нарвала. Полиция застрелила Хана.

Атаку, состоявшуюся менее чем за неделю до проведения встречи лидеров стран НАТО в Лондоне, рассматривают как терроризм.

"Исламское государство" потеряло контроль практически над всеми территориями на Ближнем Востоке, а ее лидер Абу Бакр аль-Багдади погиб во время рейда военных США и сирийских курдов.