ІДІЛ взяла відповідальність за теракт на Лондонському мосту

Терористична організація "Ісламська держава" стверджує, що теракт на Лондонському мосту, який стався у п’ятницю, справа рук одного з її бійців.

Інформацію про це ІДІЛ поширила через своє новинне агентство Amaq, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.

"Ісламська держава" заявила, що Усман Хан, який убив двох людей і ще кількох поранив під час різанини у п'ятницю, діяв від її імені. Однак група не надала жодних доказів своїх слів.

У повідомленні ІДІЛ заявила, що Хан "відгукнувся на заклики атакувати громадян країн коаліції".

Хан був звільнений з в’язниці умовно-достроково рік тому після відбування покарання за участь у змові щодо вибуху на Лондонській фондовій біржі. Він відвідував конференцію про реабілітацію в’язнів, де й почав здійснювати напад.

28-річного юнака переслідували та затримали представники громадськості, які були озброєні вогнегасником та півтораметровим бивнем нарвала. Поліція застрелила Хана.

Атаку, що відбулася менш ніж за тиждень до проведення зустрічі лідерів країн НАТО в Лондоні, розглядають як тероризм.

"Ісламська держава" втратила контроль практично над усіма територіями на Близькому Сході, а її лідер, Абу Бакр аль-Багдаді, загинув під час рейду військових США і сирійських курдів.