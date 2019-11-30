Теракт в Лондоне: названо имя нападавшего - ранее судимый за террористические преступления

Британская полиция назвала человека, который в пятницу ножом убил двух человек в Лондоне. Это 28-летний Усман Хан, который был осужден за террористические преступления и вышел из тюрьмы в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Эта личность была известна властям, она была осуждена в 2012 году за террористические преступления", - заявил председатель контртеррористического управления британской полиции Нил Басу.

"Его освободили из тюрьмы в декабре 2018 года по лицензии. Очевидно, ключевой линией расследования является установление того, как он пришел к этому нападению", - сказал Басу.

На лицо, освобожденное по лицензии, распространяются условия на продолжительность наказания после выхода из тюрьмы. Газета "Таймс" сообщала, что Хан согласился носить электронный датчик.

Злоумышленник совершил нападение чуть раньше 14:00, атаковав людей в помещении Fishmongers 'Hall у Лондонского моста, в самом центре финансового района города - месте смертельной атаки боевиков-исламистов два года назад.

Кроме мужчины и женщины, которые были убиты, мужчина и две женщины получили телесные повреждения и остаются в больнице, сказал Басу.

Напомним, полиция застрелила нападавшего. Атаку рассматривают как терроризм.

Как известно, меньше чем за неделю, 3-4 декабря, в Лондоне состоится саммит НАТО.