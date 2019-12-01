Более 10 тысяч человек эвакуировали из центра Турина из-за бомбы Второй мировой

Более 10 тысяч человек в воскресенье эвакуировали из центральной части Турина в связи с работами по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Жителям итальянского города приказали освободить опасную зону в историческом районе. Еще 50 тысяч человек, живущих дальше от места находки, получили указание или покинуть свои дома заранее, или оставаться внутри во время операции.

Эксперты работали над обезвреживанием британской бомбы, сброшенной на город 70 лет назад, которая содержала 65 кг динамита.

В оба района были направлены военные для патрулирования, чтобы избежать краж и грабежей. Воздушное пространство над Турином на время операции закрыли.

Позже местные СМИ сообщили, что операция была завершена раньше графика, и жителям двух зон разрешили вернуться домой.