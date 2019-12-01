Понад 10 тисяч осіб евакуювали з центру Турина через бомбу Другої світової

Понад 10 тисяч осіб у неділю евакуювали з центральної частини Турина у зв’язку з роботами зі знешкодження бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Жителям італійського міста наказали звільнити небезпечну зону в історичному районі. Ще 50 тисяч осіб, що живуть далі від місця знахідки, отримали вказівку або покинути свої будинки заздалегідь, або залишатися всередині під час операції.

Експерти працювали над знешкодженням британської бомби, скинутої на місто 70 років тому, яка містила 65 кг динаміту.

В обидва райони було направлено військових для патрулювання, щоб уникнути крадіжок і грабежів. Повітряний простір над Турином на час операції закрили.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що операцію було завершено раніше від графіка, і жителям двох зон дозволили повернутися додому.