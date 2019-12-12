Берлин отреагировал на санкции США против Nord Stream 2

Министерство по экономическим вопросам Германии с сожалением отреагировало на решение Палаты представителей США о введении санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Пресс-секретарь министра экономики Петера Альтмайера (ХДС) сказал, что сейчас в правительстве внимательно следят за поведением Сената США (решение, принятое Палатой представителей, должно пройти утверждение в Сенате; ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели, дальше его должен подписать президент).

"Наше отношение к экстерриториальным санкциям понятно: мы их отвергаем", - заявили у Альтмайера.

В то же время Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что "европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США". "Вмешательства извне и санкции экстратерриториального характера мы принципиально отвергаем", - цитирует его пресс-служба МИД.

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Компании, строящие трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США, пишет NDR.

По данным консорциума Nord Stream 2 AG, в Балтийском море уже проложено 2100 километров двойной нити. Не хватает примерно 300 километров. Могут ли они быть полностью заменены после решения США, неясно.

В Москве уверяли, что завершат проект, несмотря на санкции.