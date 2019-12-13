Сенат США единогласно признал геноцид армян, разозлив Турцию

Сенат США 12 декабря единогласно принял историческую резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян век назад. Этот шаг разозлил Турцию и нанес удар по и так проблемным отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Турция осудила это решение, которое приняли через месяц после официального визита в Белый дом президента Турции Тайипа Эрдогана, пользующегося особыми связями с президентом Дональдом Трампом, на фоне вопросов, которые нарушили отношения между двумя союзниками по НАТО.

Трамп назвал свою встречу 13 ноября с Эрдоганом "замечательной", несмотря на глубокие разногласия, такие как закупка Анкарой российских систем вооружения и расхождение взглядов на политику в отношении Сирии.

Палата представителей под руководством демократов приняла эту резолюцию подавляющим большинством в октябре. Но после встречи Трампа с Эрдоганом голосование в Сенате неоднократно блокировали сенаторы-республиканцы, однопартийцы Трампа.

"Это память 1,5 млн жертв первого геноцида ХХ века и смелый шаг в продвижении превентивной повестки дня. Никогда снова", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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В резолюции говорится, что США признают как геноцид убийство 1,5 миллионов армян Османской империей с 1915 по 1923 годы. Османская империя была сосредоточена в современной Турции.

Турция признает, что многие армяне, проживавшие в Османской империи, погибли в столкновениях с османскими силами во время Первой мировой войны, но оспаривает цифры и отрицает, что убийства организовались систематически и являются геноцидом.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал это решение "политическим шоу", тогда как пресс-секретарь президента Ибрагим Калин заявил, что Анкара решительно осудила и отвергла эту меру. Резолюция не является обязывающей.

В течение десятилетий в Конгрессе США задерживались меры по признанию геноцида армян, что объяснялось беспокойством по поводу отношений с Турцией и интенсивным лоббированием Анкары.

Однако республиканские сенаторы были в ярости из-за приобретения Турцией С-400, которые, по словам США, представляют угрозу для их истребителей F-35 и не могут быть интегрированы в оборону НАТО.

Они также начали наказывать Турцию за ее вторжение 9 октября в Сирии. Комитет Сената США поддержал законопроект в среду о введении санкций против Турции, который подталкивает Трампа к более жесткой линии в этом вопросе, поскольку многие законодатели обвиняют Трампа в предоставлении зеленого света Анкаре в ее военном наступлении.

Чтобы стать законом, законодательство должна принять Палата представителей, которая приняла свой собственный законопроект о санкциях в октябре, и его должен подписать Трамп.