Зеленский подал законопроект об упрощении получения гражданства Украины

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", направленный на совершенствование правового обеспечения регулирования вопросов украинского гражданства.

Об этом рассказали в пресс-службе главы государства, сообщает "Европейская правда".

Законопроект имеет целью "актуализировать отдельные положения законодательства относительно обретения и прекращения гражданства Украины и урегулировать вопрос, определяющий основания, при наличии которых не допускается обретение лицом гражданства Украины".

Проект закона предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при обретении гражданства Украины при условии принесения ими присяги гражданина Украины, говорится в сообщении.

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Документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при обретении гражданства Украины лиц, проходящих (проходивших) военную службу по контракту в ВСУ, помогавших в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Также предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лиц, которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись в своей стране преследованиям, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для обретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень не зависящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для утраты гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении обретения гражданства и т.п.

Законопроектом также предлагается внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и т.п.