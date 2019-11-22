С начала года Польша предоставила убежище 18 гражданам Украины

За первые три квартала 2019 года ходатайство о предоставлении статуса беженца или международной защиты в Польше подали более 2,9 тыс. иностранцев, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом заявил пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Якуб Дудзяк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Статус беженца или дополнительную защиту получили 217 человек, отказ – почти 1,3 тыс. иностранцев. Рассмотрение еще 1,5 тыс. дел было отменено.

Статус беженца или дополнительной защиты в Польше за три квартала этого года получили 67 граждан России, 37 граждан Турции, 18 граждан Украины и 18 граждан Таджикистана.

За аналогичный период отказа получили 718 граждан России, 257 граждан Украины и 54 гражданина Таджикистана.

Рассмотрение 1,5 тыс. дел (в основном от граждан России) было прекращено в ситуациях, когда иностранец выезжал из Польши, не дожидаясь решения, чаще всего в страны Западной Европы.

По информации Управления по вопросам иностранцев, в первой "пятерке" наиболее представленных стран происхождения иностранцев, претендующих на международную защиту, были: Россия - 1860 человек, Украина - 345 человек, Таджикистан - 77 человек, Турция - 75 человек и Афганистан - 52 человека.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, оправдывая перед ЕС отказ принимать просителей убежища из стран Африки и Ближнего Востока, заявил, что 1,5 миллиона украинцев в Польше не зарегистрировались беженцами только потому, что "в Польше легко найти работу".

Украинская сторона опровергала эти заявления. В частности, посольство Украины в Польше обнародовало заявление о "реальном количестве украинских беженцев", в которой говорится, что за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставила статус беженца 56 гражданам Украины.

В 2018 году статус беженца в Польше получили 95 граждан Украины.