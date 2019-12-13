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В ЕС раскритиковали процедуру назначения членов Верховного суда Грузии

Пятница, 13 декабря 2019, 18:03

Европейский союз раскритиковал процедуру отборы членов Верховного суда Грузии, кандидатуры которых были утверждены парламентом Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"Процедура отбора не соответствовала всем рекомендациям Венецианской комиссии и характеризовалась ключевыми недостатками, в том числе отсутствием прозрачности, что подрывает процесс выдвижения кандидатов на основе реальных заслуг", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что ряд назначенных кандидатов не пользуются широким общественным доверием, что было очевидно в ходе процесса отбора.

"Хотя слушания, проводимые в парламенте, были прозрачными, необходимо было приложить больше усилий для обоснования выбора кандидатов перед окончательным голосованием", - отметили в Брюсселе.

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