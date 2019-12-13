В ЄС розкритикували процедуру призначення членів Верховного суду Грузії

Європейський союз розкритикував процедуру відбору членів Верховного суду Грузії, кандидатури яких були затверджені парламентом цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві прессекретаря Європейської служби зовнішніх дій.

"Процедура відбору не відповідала всім рекомендаціям Венеціанської комісії та характеризувалася ключовими недоліками, в тому числі відсутністю прозорості, що підриває процес висунення кандидатів на основі реальних заслуг", - йдеться в заяві.

У заяві наголошується, що низка призначених кандидатів не користуються широкою громадською довірою, що було очевидно під час процесу відбору.

"Хоча слухання, що проводяться в парламенті, були прозорими, необхідно було докласти більше зусиль для обгрунтування вибору кандидатів перед остаточним голосуванням", - відзначили в Брюсселі.