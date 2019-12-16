НАТО фиксирует необычную активность субмарин РФ: сразу 10 вокруг Норвегии

НАТО фиксирует крупнейшую российскую подводную деятельность с конца холодной войны. Сразу десять российских субмарин обнаружили в октябре вокруг Норвегии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.

В Северной Атлантике в середине октября этого года целый рой современных российских подводных лодок сначала открыто продемонстрировал силу, продвинувшись на запад через территорию между Гренландией, Исландией и Великобританией, и ушел на большую глубину.

Этот случай – не единичный. В НАТО наблюдали наибольшую активность российских подводных лодок с конца холодной войны в этом году. По этой причине модернизация морских возможностей сейчас является предметом острых дискуссий в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

"Россия постоянно увеличивает свои операции под водой", - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Больше всего это касается Северной Атлантики и Норвежского моря. НАТО на это отреагирует, среди прочего, усилением патрулирования. Кроме того, они вложат деньги в современные противосубмаринные воздушные средства. Пресс-секретарь подчеркнула, что Северная Атлантика остается "жизненно важной для безопасности Европы" по маршрутам военного снабжения, путей гражданской торговли и каналов связи.

Западные планировщики особенно обеспокоены связью между подводными лодками и ракетами, которые они могут запустить. За последние годы Путин внедрил технологические усовершенствования в обеих сферах: подводные лодки стали намного тише, а ракеты России – быстрее, чем раньше. Ожидается, что российские субмарины получат сверхзвуковые ракеты в 2020 году - пока неизвестно, могут ли современные западные системы перехвата вообще их остановить.

Если лодки, вооруженные таким образом, приблизятся к побережью на западе ЕС или на восточном побережье США, вдруг может возникнуть новая стратегическая ситуация, говорится в материале.