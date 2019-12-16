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Макрон приедет в Москву праздновать 75-летие победы над нацизмом в Европе

Понедельник, 16 декабря 2019, 16:04

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование дня победы над нацизмом в Европе в Москву.

Об этом сообщила в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн, передает "Европейская правда".

"Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на дне победы в Москве", — отметила она.

На вопрос, решено ли это, посол ответила: "Он дал положительный ответ, так что, я думаю, что да".

Напомним, пять лет назад большинство европейских лидеров отказались от участия в московских торжествах по случаю 70-летия победы над нацизмом в Европе.Многие из них аргументировали свой отказ агрессией России в Украине.

Как сообщалось, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу против визита президенты Керсти Кальюлайд в Москву 9 мая следующего года.

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