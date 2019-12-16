Суд в Бельгии отложил рассмотрение вопроса об экстрадиции Пучдемона

Суд Брюсселя снова отложил рассмотрение дела об экстрадиции в Испанию экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и двух его соратников, обвиняемых Мадридом в мятеже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Слушания отложены до 3 февраля.

Испанское правосудие хочет привлечь к ответственности трех каталонских политиков за их роль в референдуме о независимости автономии в октябре 2017 года.

По словам их адвокатов, три политика не могут быть выданы Испании, а Карлес Пучдемон и Тони Комин пользуются депутатской неприкосновенностью в качестве депутатов Европарламента.

Сначала слушание было назначено на 15 ноября, но адвокаты Луиса Пуча и Тони Комина добились отсрочки слушания.

Экс-глава Каталонии был избран в ЕП в мае этого года, однако он не получил мандата депутата и не был внесен в официальный список евродепутатов, поскольку Каталония остается частью Испании, соответственно, список евродепутатов от этой страны формирует Мадрид. Чтобы войти в него, Пучдемон должен вернуться в Испанию и принести присягу на верность испанскому народу.